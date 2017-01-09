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İzmir'de öğrencilere okullar tatil müjdesi

İzmir'de yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Çarşamba İzmir'de okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamaları öğrenciler büyük bir heyecanla bekliyor.

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İzmir'de yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı İzmir'de de etkili oluyor. İzmir Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrencilerin yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusuna yanıt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

 

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İZMİR'DE YARIN  11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL

İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, İzmir il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 
 
İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın 11 Ocak 2017 Çarşamba İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı. 

 

İZMİR'DE 10 OCAK SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

İzmir'in Kiraz, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle bugün (10 Ocak Salı) eğitime ara verildi. Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.

 

 

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eyyup Avcı10.01.2017 18:00
liseliler icinde mi?
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