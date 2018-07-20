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İzmir'de otomobil mobilya mağazasına çarptı: 4 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir otomobilin önce iş yerine daha sonra bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyreden Ferdi Keser idaresindeki 34 LK 4196 plakalı otomobil, İkiztepe mevkisinde kontrolden çıkarak önce bir mobilya mağazasına ardından bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Keser ile otomobilde bulunan Atilla Karameşe (32), Ömer Taş (25) ve Erdi Demirci (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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