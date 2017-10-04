İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre Birgi Mahallesi Küme Evleri mevkisinde Yahya Sabancı'nın (37) kullandığı 01 YT 817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobilin sürücüsü Yahya Sabancı ile eşi Burcu Sabancı (37), oğlu Ahmet Mete Sabancı (1) ve kızı Nural Feyza Sabancı (4) yaralandı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
Yahya Sabancı'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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