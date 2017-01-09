İzmir'de yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? İzmir Valiliği son açıklama

İzmir'de yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı İzmir'de de etkili oluyor. İzmir Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

İZMİR'DE YARIN (10 OCAK SALI ) OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valiliği açıklaması merakla beklenirken, İzmir'in bir ilçesinden tatil haberi geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinde okullar tatil edildi. Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.

10 OCAK SALI TATİL İLAN EDİLEN DİĞER İLLER

İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarın (Salı) ara verildiğini belirtti. Vali Şahin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini ifade etti. Açıklamada, yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, buzlanma ve özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ile yaya ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuz etkilerin göz önüne alınarak tatil kararı alındığı kaydedildi.

Vali Şahin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü (1 gün) süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Vali Şahin açıklamasında ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile çalışanların da idari izinli sayılacağını hatırlattı. Bu arada, Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi. Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 (yarın) tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

YALOVA

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor. Tekir Mahallesi'nde elektrik direklerinde meydana gelen arızadan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemiyor. Bu arada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocak'ta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.