İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı önlerinde sahil güvenlik ekiplerince lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Irak, 5 Mali, 7 Suriye, 2 Somali, 5 Kongo, 4 Yemen ve 2 Angola uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.