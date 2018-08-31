Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı önlerinde sahil güvenlik ekiplerince lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Irak, 5 Mali, 7 Suriye, 2 Somali, 5 Kongo, 4 Yemen ve 2 Angola uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA