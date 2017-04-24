İzmit Belediyesi'nden 4 bin kandil simidi
İzmit Belediyesi, kandillerde simit dağıtma geleneğini Miraç Kandili'nde de sürdürdü.
- İHA
İzmit Belediyesi’nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kandil nedeniyle Belsa, Fevziye Camii, Zincirli Kuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii önünde 4 bin paket kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. Belsa önündeki kandil simidi dağıtımına İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin ile ünlü yazar Mine Sota da katıldı.
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