İznik Gölü'nde oltaya takıldı
BURSA'da balık restoranı sahibi Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde avlanırken, 2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
- DHA
Orhangazi ilçesinde balık restoranı işleten Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde Çakırlı Mahallesi mevkisinde avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Demirtaş, çevredekilerin yardımıyla oltayı çekip balığı gölden çıkardı.
2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yayın balığı, görenleri şaşırttı. Esat Demirtaş, yayın balığını kendi restoranında kilosu 30 liradan satacağını söyledi.
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