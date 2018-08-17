Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İznik'te meydana gelen kazada 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Kenan Coşkun (63), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, İznik ilçesi Eski Adaapazarı yolunda meydana geldi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi yönüne giden Kenan Coşkun yönetimindeki 34 MKL 85 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serkan Kaya yönetimindeki 16 H 4075 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon şoförü Serkan Kaya ise hafif yaralandı.
 
Coşkun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon şoförü Serkan Kaya, müdahalesinin ardından gözaltına alındı. 
 
Aynı yolda 4 saat önce meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 1'i çocuk, 5 kişi de yaşanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA