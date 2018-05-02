Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Jandarma ekipleri bonzai ve esrar ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar kapsamında 4 şahsın üzerinden bonzai ve kubar esrar ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yapılan mücadele kapsamında kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelenilen T.D., T.R.Y., N.B. ve M.B. isimli şahısların üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda şahısların üst aramasında 5 gram bonzai ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 4 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kırmızı bültenle aranan eli kanlı terörist böyle yakalandı

Kırmızı bültenle aranan eli kanlı terörist böyle yakalandı

Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Geceleri mezarlığa giden kız tüyler ürpertti!

Geceleri mezarlığa giden kız tüyler ürpertti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA