Jandarma ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram eroin ele geçirdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışından temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul genelinde ana torbacılara dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı. Aylar süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi.

Şok baskınla yakalandılar

(E.C.) ve (C.A.) isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında (K.B.) isimli bir şahısla buluşup teslimat yapacağını belirleyen ekipler, uyuşturucu maddenin otoparkta araçtan araca teslimat yöntemiyle el değiştireceğini anladı ve harekete geçti. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen şok operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şahıslar, araçtan çıkmaya çalıştıkları esnada vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını canlı olarak izleyen vatandaşlar Jandarma personelini alkışlayarak destekte bulundu.

Valizden paket paket eroin çıktı

Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından araçta arama yapan ekiplerin dikkatini aracın arka kısmında yer alan siyah bir valiz çekti. Valizi açan ekipler, koli bantlarına sarılı vaziyette her biri (500) gram ağırlığındaki toplam (70) paket eroin buldu.

Yapı market otoparkında ince hesap

Şüpheliler ilk ifadelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf etti.

Söz konusu operasyon ile zehir tacirlerine büyük bir darbe vuran Jandarma, piyasa değeri yaklaşık (7.000.000) TL olan (35) kilogram eroini ele geçirirken, yakalanan (3) şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Milliyet)