Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları sorgula jandarma.gov.tr’de 2018 Uzman Erbaş personel alımı sonuçları araştırılıyordu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) yapacağı 2 bin 375 uzman erbaş alımı için geçtiğimiz günlerde tamamlanan ön başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, söz konusu ilana başvuran uzman erbaş adayları sonuçları nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Öte yandan uzman erbaşlık sınavının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve uzman erbaşlık sınavı hakkında merak edilen detaylar haberimizde…

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) için başvuru sonuçları açıklandı.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde girecek. Uzman erbaş alımına yönelik daha önce yayımlanan kılavuza göre, göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacak.

(1) Yazılı sınav:

(a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.

(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.

(2) Ön sağlık muayenesi:

(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Ön başvuruların internet ortamında alınması: 13-30 Temmuz 2018

Başvuru Şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması: 07 Ağustos 2018

Seçme Sınavlarının yapılması 27 Ağustos’tan itibaren İlan edilecek.

Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması: Onayı müteakip

Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları: En kısa sürede

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalıG amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4'te ve aşağıda 3'üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5'te ve aşağıda 4'üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-6'da ve 5'nci maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NEDİR

Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.