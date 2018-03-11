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Japonlar sokakta 35 milyon dolar buldu

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da geçen yıl sokakta bulunup polise getirilen para 35 milyon doları aştı. Tokyo Emniyeti, kent sakinlerinin geçen yıl sokakta buldukları 3.75 milyar Japon yenini (35.3 milyon dolar) polise teslim ettiğini açıkladı. Polisin açıklamasına göre, bu miktarın 25 milyon dolarından fazlası sahiplerine geri ulaştırılırken, 4.77 milyon doları parayı getirenlere verildi. Yaklaşık 4.5 milyon dolar da devlet kasasına girdi. Tokyo’da nakit para bularak polise götürenler buldukları paranın yüzde 20’sini sahibinden ödül olarak alabiliyor. Para polise teslim edildikten sonraki 3 ay içerisinde sahibi ortaya çıkmazsa, bulan kişi paranın hepsini alabiliyor. Kimse sahiplenmezse, para devlete kalıyor.

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