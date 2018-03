Jasmin Baruh Siloni hayat hikayesi nedir Jasmin Baruh Siloni kimdir kaç yaşında nereli hamile miydi

Jasmin Baruh Siloni kimdir hayat hikayesi nedir kaç yaşında, hamile miydi? Jasmin Baruh Siloni nereli sorusunun yanıtı haberimizde. Jet kazasında hayatını kaybedenve hamile olduğu öğrenilen Siloni vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay’ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında. Jet kazasında hayatını kaybedenlerden biri de Jasmin Baruh Siloni. Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü. Jasmin Baruh Siloni hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



Dün akşam Türkiye'yi yasa boğan jet kazasında 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri de Jasmin Baruh Silonu olduğu öğrenildi. Mina Başaran, geçen yıl nişanlandığı Murat Gezer (yanda) ile 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenecekti. Biz de bu konuda merak edilenleri derledik.



JASMİN BARUH SİLONİ KİMDİR?



JETİN KARA KUTUSU BULUNDU



İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.



Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir" ifadelerine yer verildi.



Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.



İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmış ve uçuş okulunu bitirip pilot lisansını almıştı. Gebeş, jette ikinci pilot olarak görev yapıyordu.



Başaran Holding'e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.



İş adamı Hüseyin Başaran'a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu özel jetlerden biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran'da düşen Challenger 604'di. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait jet 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.



İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağa ait enkazın olduğu bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiği bildirildi. AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi.



Dağlık bölgede düşen jette patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.









Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.



Yolanthe Cabau'dan jet kazası ile ilgili paylaşım



Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.



'Hayatımdaki en acı haberi aldım' diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, "Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.



İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;



"Şuan uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. "



JASMİN BARUHİ'NİN ARKADAŞI LİANA HANANEL KİMDİR?



Uçakta Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın yanı sıra ünlülerin tercih ettiği bikini markasının kurucusunun da olduğu belirlendi.Ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.



İran devlet televizyonunun geçtiği haberde uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gittiği belirtildi. Uçağın Şarika’dan yola çıktığı ve İstanbul’a gitmek üzere havalandığı ifade edildi.



İran’ın Tasnim haber ajansı, İranlı yetkililere dayandırdığı haberde uçağın özel jet olduğunu aktardı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmekte olan TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL604 Challenger tipi uçağın Shahr-e-Kord bölgesinde düştüğü belirtiliyor.



Reuters geçtiği haberde uçakta 11 kişi bulunduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.



Uçağın Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.



Mine Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.







Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.



Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.



Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.



Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.



Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.



Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.