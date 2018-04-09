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Kabin memuru, 2 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandı

BOLU'da, polisin şüphe üzerine durduğu otomobil sürücüsü M.Ç. (34), değeri yaklaşık 2 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandı. Yüksek lisans mezunu M.Ç.'nin bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak görev yaptığı belirtildi.

  • DHA
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu kesiminde, yol kontrolü yaptı. Uygulamada şüphe üzerine otomobil sürücüsü durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında uyuşturucu olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada, 16 kilo 727 gram eroin, 48 sentetik hap, 2,16 gram kokain ile 26,88 gram metamfetamin ele geçirildi. El koyulan uyuşturucuların değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi. Uyuşturucuyla yakalanan, yüksek lisans mezunu ve bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapan otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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