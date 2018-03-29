Kabin memuru maaşları ne kadar? Kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

Kabin memuru maaşları ne kadar? Kabin memuru alımı şartları neler? soruların yanıtları bazı kurumların kabin memur alımı ilanı üzerine araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabin memuru (host/hostes) maaşları, sektöre ilgi duyan bireylerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kabin memuru alımı şartları ve maaşları, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için önem taşıyor. Kabin memuru ya da halk arasında bilinen adıyla host/hostes olmak isteyen birçok kişi, alım şartları ve maaş detayları hakkında bilgi edinerek girişimde bulunmak istiyor. Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile gerçekleştirdiği röportajda kabin memuru maaşları, alım şartları ve çalışma koşulları hakkında birçok bilgi yer aldı. İşte, merak edilen o bilgiler



THY’DE KABİN MEMURU-HOSTES OLARAK GİRMEK ZOR MU?



- Eskiye kıyasla bugün çok daha kolay. Çünkü 20-25 yıl önce havayollarına personel alımı çok kısıtlıydı. Son 10 yıldır düzenli bir büyüme içinde olduğumuz için her yıl ortalama 800 civarında kabin memuru alınıyor.



LİSE MEZUNU ALIYOR MU?



- Geçtiğimiz yıla kadar lise mezunu alınıyordu ancak artık en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları gerekliliği aranıyor. İngilizce bilmeleri, boylarının kadın kabin memurlarında 160 ile 180 arasında, erkeklerde 170 ile 190 santimetre arasında olması gerekiyor. Tabii çok uzun boy da kabinde hareket sorunu yaratıyor. Tahliyelerde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu ölçüler zaman içindeki tecrübelerle belirlenmiştir. Bir de elbette boy ve kilo arasındaki orantıda önemli.



HANGİ UÇAK TİPİNDE KAÇ KABİN MEMURU GÖREV YAPIYOR







KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?



- THY bu yıl toplam 800 civarında kabin memuru alımı gerçekleştirecek. Henüz alım süreci sürüyor.



- Bir yıllık bir kabin memuru 5-6 bin TL, 5 yıllık bir kabin memuru 7-8 bin TL, 15 yıllık bir kabin amiri 9-10 bin TL maaş alıyor.



- Ayrıca yılda 4 maaş ikramiye var. Bunların dışında yakıt parası, yatı seferlerinde harcırahlar da maaşa ekleniyor.



- Özellikle yaz aylarında aylık uçuşları 80 saatin üzerine çıkınca fazla mesai ödeniyor. Bu yıl THY çalışanları, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın talimatıyla bir maaş da prim aldılar.



- Beş yıllık kabin memurunun aylık geliri ortalama 13-15 bin lira arasında. THY dünyadaki büyük havayolları arasında kabin ekiplerine iyi maaş veren şirketler arasında yer alıyor.

