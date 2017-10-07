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Kaçak avladığı yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca ceza yedi

Samsun'da kaçak avladığı yılanı pişirerek yiyen ve fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesine yükleyen kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliği ekipleri, tarafından 909 lira idari, 600 lira tazminat cezası verildi.

  • DHA
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Olay, Samsun'un Bafra İlçesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kişi, nesli tükenmekte olan bir yılanı avladı. Avladıktan sonra yılanı pişirerek yiyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğrafları inceleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliği ekipleri, fotoğrafların kabahat teşkil edebilecek nitelik taşıdığını belirledi. Yapılan araştırmada avlanma esas ve usullerine aykırı olarak kaçak avlandığı tespit edilen vatandaş hakkında 5 bin 199 sayılı Kanuna Muhalefet'ten 909 lira idari, 600 lira ise tazminat cezası verildi.
 

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