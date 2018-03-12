Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit bulunmasıyla ilgili gözaltına 3 kişi adliyeye sevk edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan V.U, K.U. ve Ö.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü. Zanlılardan K.U, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İskelet çıktı, ne yapalım. Biz, kralın tacını ve mücevher bekliyorduk ama şansımız yokmuş." dedi. 
 
Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, önceki gün kapağı açılan lahitin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA