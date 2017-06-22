ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adıyaman’da kadın futbolcular hakemi kovaladı

Adıyaman’da, oynanan Kadınlar 3.Lig Play-Off 2. Tur Final Maçı sonrası bayan sporcular yenilgiyi hazmedemeyerek saha içerisinde hakimi kovalayıp daha sonra adeta taş yağmuruna tuttular.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 63
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadınlar 3.Lig Play-Off 2. Tur Final Maçında Adıyaman Altınşehir Mahsur Yardımcı Standında karşı karşıya gelen Dörtyol Belediyespor ile Sivas Gazi Lisesi Spor arasında kıyasıya mücadele edilen bir maç yaşandı. Kıyasıya mücadele edilen maç sonrasında Sivas Gazi Lisesi Spor, rakibi olan Dörtyol Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek 2.Lig’e yükseldi.
 
Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Dörtyol Belediyespor oyuncuları saha içerisinde bir süre hakemi kovalamaya başladı. Hekimi saha içerisinde kovalayan bayan sporculara polis ekipleri müdahale etmeye çalışınca bayan sporcular bu defa ellerine aldıkları taşları hakemlere atmaya başladı. Adeta taş yağmuruna tutulan hakemler polis ekiplerinin de yardımıyla hakem odasına sığındı.
 
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA