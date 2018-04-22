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Kadınlar tacizciye meydan dayağı attı

Elazığ’da 3 kadın, kendilerini taciz ettiğini söyledikleri kişiyi sokak ortasında sopa ve şemsiye ile dövdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

  • DHA
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Olay cuma günü merkez Harput Caddesi’nde meydana geldi. Minibüs duraklarının olduğu bölgede, 3 kadın ile bir erkek arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kadınlar, kendilerini taciz ettiğini söyledikleri adama, araçların arasında sopa ve şemsiyeyle vurmaya başladı.

Kadınlar, 'tacizci' diye bağırırken, kaçmaya çalışan adamı bir süre kovaladı. Bu sırada çevre sakinleri, araya girip adamı yakaladı.

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