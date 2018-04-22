Kadınlar tacizciye meydan dayağı attı

Olay cuma günü merkez Harput Caddesi’nde meydana geldi. Minibüs duraklarının olduğu bölgede, 3 kadın ile bir erkek arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kadınlar, kendilerini taciz ettiğini söyledikleri adama, araçların arasında sopa ve şemsiyeyle vurmaya başladı.

Kadınlar, 'tacizci' diye bağırırken, kaçmaya çalışan adamı bir süre kovaladı. Bu sırada çevre sakinleri, araya girip adamı yakaladı.