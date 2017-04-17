Kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı

Orhangazi İlçesi´nde, iddiaya göre, durduğu düğün salonu önünde kadınlara laf atarak taciz eden Orhan S.´ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Orhan S. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Orhan S.´ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Orhan S. alkollü olduğunu ancak kadınlara laf atmadığını belirterek neden dövdüklerini anlamadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.