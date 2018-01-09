Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir müşteri aldığı ürünün parasını ödemeyerek marketten çıkmak istedi. Bunu fark eden kasiyer de duruma müdahale etti. Kasiyerin müdahalesinin üzerine ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kadın bir süre sonra sakinleşirken saç saça başa yaşanan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.