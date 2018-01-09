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Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Sancaktepe’de aldığı ürünün ücretini ödemediği iddia edilen kadın ile kasiyer arasında saç saça baş başa kavga çıktı. Kadınların kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir müşteri aldığı ürünün parasını ödemeyerek marketten çıkmak istedi. Bunu fark eden kasiyer de duruma müdahale etti. Kasiyerin müdahalesinin üzerine ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kadın bir süre sonra sakinleşirken saç saça başa yaşanan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
 

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