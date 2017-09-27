Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek? Yeni İBB adayları belli oldu mu?

Son dakika haberlere göre İstanbul yeni belediye başkanını seçiyor. Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı istişareler sonunda İstanbul adayının ismini belirledi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İBB Meclisi’nde toplam 309 üye bulunurken, bu üyelerin 179’u AK PARTİ'li, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1'i ise bağımsız.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı aday göstermesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın “Kadir Topbaş’ın yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen” demişti.



İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda “Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceğinin tartışıldığı” iddia edildi. Abdülkadir Selvi’nin iddiasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olacak. Peki Mevlüt Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli?







MEVLÜT UYSAL KİMDİR?



Başakşehir Belediyesi’nin sitesinde yer alan biyografisine göre Mevlüt Uysal’ın özgeçmişi şu şekilde; 1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti’nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111'inin 39 bin 72'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.



2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Yeni kurulan ilçede büyük projelere imza atan Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.







EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?



Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.