Kadrolu taşeron son dakika ikramiye promosyon ücreti ne kadar 4B/4D'li taşeron kadro maaşları ne zaman yatacak

4B/4D'li taşeron kadro maaşları zam oranları ne kadar? Taşeronda kadroya geçenlerin maaşları ne zaman yatacak? Taşeron promosyon ücreti kaç TL olacak? Taşeronda kadroya geçen işçilerin maaşı ne zaman yatacak sorusu, devlet kadrosunda çalışmaya başlayan işçilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Kamuya geçen taşeron işçiler hem ikramiye hem banka promosyonu alacak. Paralar yakında ödenecek. Devlet kadrosunda ilk kez maaş almaya hak kazanacak olan işçiler, ikramiyeyle birlikte bu maaşın ne zaman yatacağını merak ediyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ne zaman yatacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. 2 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sürecin ardından kadroya geçme şansını elde eden işçiler, maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak. Kadroya geçiş yapan taşeron işçiler maaş ikramiye ve promosyon ücretleri hakkında tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirler.



Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.







TAŞERONDA KADROYA GEÇENLERİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



2 Nisan tarihinde kadroya geçen işçilerin merak ettiği maaş durumu henüz resmi bir açıklama gelmediği için şu şekilde özetlenebilir;



Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı; 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde “kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır” denilmektedir.



Bu nedenle, “ay başı” ve “ay” kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu olan her ayın 14’ünde alacaklardır.” hükmü yer almaktadır.



İlgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen taşeron işçilerin ilk maaşları 14 nisan tarihine kadar çalışmış oldukları sürelere göre ödenmesi gerekmektedir.



Buna göre taşeron işçiler taşeron firmalarda çalışmış oldukları mart ayına ilişkin maaşlarını aldıktan sonra 14 Nisan tarihinde de nisan ayında çalışmış oldukları döneme ilişkin maaşlarını alacaklardır.15 Nisan-14 Mayıs Dönemine ilişkin maaşlar ise mayısın 14 inde ödenecektir.



Yönetmelik hükümlerine göre her ayın 14 ünde ödenmesi gereken maaşları bazı kurumlar ayın 15 inde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ise işçi maaşları ayın 1. gününde ödenmektedir.









TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.