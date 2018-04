Kadrolu taşeron son dakika maaşı ne kadar 4/B 4/D sürekli işçi kadrosu ikramiye promosyon hakları

Kadrolu taşeron maaşı ne kadar? 52 günlük ikramiye ne zaman verilecek? Promosyon ödemeleri ne zaman ödenecek? 4/B - 4/D sürekli işçi kadrosuna geçilen taşeronlara yapılan düzenlemeler nelerdir? Yüzde kaç zam yapıldı? Kadroya geçen taşeron işçiler, yapılan zamları merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin ücret zammı, çocuk yardımı, ikramiye ödemesi, yakacak yardımı ve bayram yardımı gibi birçok yeni düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, kadrolu taşeron 2018-2020 döneminde her 6 ayda yüzde 4’er zam alacak. Fazla çalışma ücreti yüzde 60 zamlı ödenecek. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak. Çalışma Bakanlığı genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri, mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini yayınladığı duyuru ile açıkladı. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak. Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. İşte kadroya geçen taşeron işçiler, promosyon hakları..



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başlayan kadroya geçiş serüveni, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazandı. Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma Bakanlığı'nca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı. Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listeler ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı. 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuştu.



4B VE 4D SÜREKLİ İŞÇİ KADROLU TAŞERON İŞİLERİN YASAL HAKLARI



Günlük ücretlerine 2018- 2020 yıllarında her 6 ay için yüzde 4'er zam yapılacak.

Yılda 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenecek.

Aylık olarak; 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk için 25 lira çocuk yardımı, 30 lira yakacak yardımı verilecek.

Öğrenimdeki her çocuk için yılda bir kez Eylül'de ödenmek üzere; ilkokul için 100, ortaokul için 110, lise ve dengi okullar için 120, yüksekokullar ve üniversite için 140 lira ödenecek.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

Evlenenlere 140, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılanlara 300, vefat edenlerin yakınlarına ölüm iş kazası sonucu yaşanmışsa bin 200, başka nedenlerle olmuşsa 800 lira yardım yapılacak. İşçinin, eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde ise 300 lira ödenecek.







BAZI İŞLERE İLAVE ÖDEME VAR

Şoför, operatör ve yardımcılarına, hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine, görevini silahla icra eden güvenlik görevlilerine günde 2 lira ödeme yapılacak.

Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 16, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 22, 15 yıl ve daha fazla olanlar 28 gün yıllık izin kullanacak. Yılda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilecek.



TAZMİNAT 35 GÜNDEN HESAPLANACAK



İş sözleşmesi sona erene her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işini yaparken kaza veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.



TAŞERONA 3 YEVMİYE



Kamuda ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilere, fazla çalışmalarında, gece işlerinde ve bayram mesailerinde ekstra ödemeler yapılacak.



Çalışma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde dulurulan, 2018- 2020 yıllarında 3 yıl süreyle yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesine göre; hafta tatilinde çalıştırılan işçilere bu gün için toplam 2 yevmiye ödenecek. 20.00- 06.00 saatleri arasında çalışanlara (güvenlik görevlileri hariç) ücretleri yüzde 10 zamlı verilirken, fazla çalışma ücreti de normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.



Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, işçiye önceden duyurulacak. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek. Ayrıca taşeron işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.



KAMUYA 60 BİN İŞÇİ ALINACAK!



Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde memuriyet vasfı taşımayanlar ve emekliliği gelenlerin ayrılmasının ardından kamuya şimdi 60 bin işçi alınacak. Açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak.







KADROLU TAŞERON MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?



900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Faruk Erdem'in yazısına göre şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60'ı bulan zam yapılacak.



Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü.



Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hem sınav hem mülakat hem de güvenlik soruşturmaları birlikte yürütüldü. Tabii burada memur olma sıfatı taşımayanlar elendi. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler de doğal olarak kadroya alınmadı. Ayrıca emekliliği gelenler, vefat edenler, kendi isteğiyle ayrılanlar da oldu. Sonuçta kamuda bir işçi açığı oluştu.



Şimdi bu açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak. Ankara'dan aldığımız bilgilere göre ilk etapta 60 bin işçinin alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bundan sonra artık taşeron sistemi olmadığı için yeni işçiler de kamu yani sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Bu arada bazı işçi alımlarının sözleşmeli statüde olması da düşünülüyor.



Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Bundan sonra işçi alımlarında da yeni getirilen formül uygulanacak. Alımlarla ilgili duyurular ve yöntemlerle hangi kurumların işçi alacağı yakında açıklanacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri ile mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini de açıkladı. Buna göre detaylar şöyle: Günlük ücretlere 2018- 2020 döneminde her 6 ayda bir yüzde 4'er zam yapılacak. Aylık 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk için 25 lira çocuk, 30 lira da yakacak yardımı ödenecek. Fiilen çalışılan günlerde bir öğün yemek ya da 5 lira yemek bedeli verilecek.









Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı ödenecek. Evlilik, çocuk eğitim, askerlik ve ölüm yardımı gibi ödemeler yapılacak. Fazla çalışma ücreti, normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan kişilere her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek. 20.00-06.00 saatleri arasında çalışanlara (güvenlik görevlileri hariç) ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek.



İş sözleşmesi İş Kanunu'nda belirtilen hallerde sona erenlere her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.



KİT TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ



KİT'lerde çalışan 50 bin kadar taşeron işçi için de yeni bir çalışma başlatıldı. Hazine Müsteşarlığı'nın öncülüğünde devam eden çalışmada tüm KİT'lerin temsilcileri toplantıya katıldı. Çalışma Bakanlığı uzmanlarının da yer aldığı toplantı sonunda bir taslak metni hazırlandı. Taslak metninin Başbakan Binali Yıldırım'a sunulması bekleniyor. Taşeron işçilerin kademe kademe kadroya alınacakları belirtiliyor. Öncelikle vasıflı elemanlar düzenlemeden yararlanacak. Ancak son karar Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan toplantı sonrası açıklanacak. Taşeron düzenlemesi yapıldığında KİT'lerde görevli personel dışarda kalmıştı. Daha sonra bu personelin de kadroya alınması konusu gündeme gelmiş hem Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu hem de Başbakan Binali Yıldırım bu konuda olumlu açıklamalar yapmıştı.



Maltepe Belediyesi taşeron işçilere zam yaptı



MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, taşeron şirketlerin devre dışı kalmasıyla belediye bünyesine geçişi tamamlanan çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda , belediyenin çalışanlara yüzde 18.2 oranında zam yaptığını açıkladı. Ayrıca Kılıç, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkların da maaşlara yansıtılacağını belirtti.



Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, 2018’de taşeron işçilere yaptıkları zam miktarını açıklamak üzere düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş ile belediye çalışanları katıldı.



“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR, ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN ‘



'Emek en yüce değerdir' diyen Kılıç, "1 Ocak’tan beri düzenli olarak sendikamızla, belediyemizi zan altında bırakmayacak ve sizlerin de haklarını koruyacak şekilde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Benim için sizin alın teriniz çok önemli ve her bir çalışma arkadaşımın emeği çok kutsaldır. Her çalışanımın akşam eve mutlu gitmesini isterim. Toplu İş Sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkları bordronuzda göreceksiniz. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da, yüzde 18.2 oranında zam yaptık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Sizden de emeğinize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zira 500 bin Maltepeli bizden hizmet bekliyor. Bizler sonuna kadar emek ve alın teri diyerek, sizlerin emeğine sahip çıkıyoruz. Önemli olan vaat etmek değil, vaat edileni sonuna kadar vermektir. Biz de bunu gerçekleştirme çabasını gösterdik. Herkese hayırlı, uğurlu olsun."



Bu yıl Maltepe’de kutlanacağı açıklanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle çalışanlarının bayramını da kutlayan Kılıç, daha önce büyük mitinglere örnek bir ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Maltepe’de kimsenin burnu kanamadan halaylar çekerek 1 Mayıs’ın kutlanacağını ifade etti.



Belediyede artık memur, kadrolu ve taşeron ayrımının kalktığını belirten ve Başkan Kılıç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan DİSK İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş ise, "Sayın Başkan görüşmelerimiz esnasında sendikanın tarafına geçtiğini ifade etmiştir ve sendikamızın taleplerinin tamamını karşılamıştır. Başkanımızın o noktadaki samimiyetini gördük. Biz bir aile olacağımıza inandık ve sonunda başardık" dedi.



MAAŞLARA ZAM YAPILDI!



Ücret Zammı:



İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4’ten mahsup edilir. 2019 yılında ise Ocak- Haziran döneminde yüzde dört, Temmuz - Aralık döneminde yüzde dört olmak üzere toplamda yüzde sekiz zam yapılacak.



Çocuk Yardımı:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL aylık çocuk yardımı yapılır.



Yemek Yardımı:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



Yakacak Yardımı:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



İkramiye:



Kadroya geçen işçilere, Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Bayram Yardımı:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Okul yardımı:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez ve Eylül ayında ödenmek üzere;



-İlkokul için 100,00(yüz)TL.



-Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



-Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



-Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.



Askerlik Yardımı:



Zorunlu askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.