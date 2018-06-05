Kahramanmaraş'ta bir baba kızını taciz eden adamı silahla yaraladı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı.

Kadir I, kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.

Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen Tamer Ç'yi linç etmek istedi.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi.

İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.