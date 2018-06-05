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Kahramanmaraş'ta bir baba kızını taciz eden adamı silahla yaraladı

Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyle karşılaşan baba, şüpheliyi silahla yaraladı. Vatandaşların şüpheliyi linç etme girişimi, polis ekiplerince güçlükle engellendi.

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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki  bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı.
 
Kadir I, kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret  etmesi üzerine silahla yaraladı.
 
Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde  bulunduğu iddia edilen Tamer Ç'yi linç etmek istedi.
 
Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi.
 
İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince  güçlükle sakinleştirildi.
 
Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi  Hastanesine kaldırıldı.
 
Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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