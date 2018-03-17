Kahramanmaraş’ta elinde bıçakla koşan genç kız bir anda yere yığıldı

Şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kız, elindeki bıçakla koşarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızı yol üzerinde fark eden motosikletli bir kişi, ambulans çağırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken genç kızın kimden ve neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.