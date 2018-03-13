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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmarış'ın Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir inşaatta beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. Göçük anında 6 işçi, molozların altında kaldı. 
 
Diğer işçiler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 
 
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali Topuz (47), Yusuf K. (34) Hüseyin G. (53), Ramazan K. (59), Ahmet Ü. (47) ve Mustafa Ş. (51) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Yaralılardan Ali Topuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
(Habertürk)

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