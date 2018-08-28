Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Yahya Kemal Mahallesi’nde yaptığı operasyonda, uyuşturucu kullanıcısı üzerinden 0.53 gram 1 paket bonzai maddesi, bir başka kullanıcı üzerinden 0.88 gram 1 paket bonzai maddesi ele geçildi. Bu şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen Doğan Ç. yakalandı. Doğan Ç'nin evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet fişek, ectasy hap ve 10.40 gram Afgan sakızı ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan kitap ele geçirildi. Emniyette sorgulaması tamamlanan Doğan Ç. adliyeye sevk edildi.
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