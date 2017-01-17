Kalp hastası kadının yardımına ambulans helikopter yetişti
Samsun'da kalp hastası yaşlı kadının yardımına ambulans helikopter yetişti.
- İHA
Samsun'un Havza ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası 77 yaşındaki Mevlüde Kaya, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'da özel bir hastaneye sevkine karar verilen yaşlı kadın için Samsun 112 Acil Servisten ambulans helikopter talep edildi.
Samsun'da kalkan ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Mevlüde Kaya'yı alıp Samsun'da getirdi. Samsun 112 Acil Servis Hava Ambulans pistine getirilen yaşlı kadın buradan kara ambulansına nakledilerek özel hastaneye götürüldü.
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