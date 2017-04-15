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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcusunu, diğer yolcuları araçtan indirip hastaneye yetiştirdi.

  • IHA
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Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Yukarı Tekke Mevkisinden aldığı yolcularla şehir merkezine seyreden Halk Otobüsü Şoförü Salih Can Yılmaz, araçta bulunun bir bayan yolcusu kalp krizi geçirince zaman kaybetmeden diğer yolcuları araçtan indirip kadını Sivas Numune Hastanesi’ne yetiştirmeyi başardı. Zaman kaybetmeden hastaneye yetiştirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

'Bir canı kurtardığımız için kendimizle gurur duyuyoruz'
Konuyla ilgili açıklama yapan kahraman sürücü Salih Can Yılmaz, “Bayan arka koltukta otururken biraz yalpaladığını fark ettim. Tam düşmek üzereyken fark ettim ve hemen imdatı çektim. Yolcuları aşağıya indirdim. Aşağı indirmem ile birlikte, bayana baktım soğuk terler döküyor. İlk müdahaleyi yaptık. Zaman kaybetmeden yolcuları indirip Sivas Numune Hastanesine yöneldim. 17.20 civarında hastaneye vardık. Çok şükür kadını yetiştirdik. Her hangi bir sıkıntı olmadı. Doktorlara teslim ettik, doktorlardan gereken bilgiyi aldık, ailesine haber verdik, ailesi geldi. Herhangi bir sıkıntı olmadı bayan kendinde. Bir canı kurtardığımız için kendimizle gurur duyuyoruz.”dedi.

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