Kalp krizinden ölen küçük yağmurun ailesine dava şoku!

Kızılay Mahallesi'nde oturan ilkokul öğrencisi Yağmur K., geçen 29 Temmuz akşamı, babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya gitti. Oyun sırasında yaşadıkları tartışma nedeniyle arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.'nın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda, torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak, karşıdaki evlerine gitti.

Strese kalbi dayanmadı

Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., ilk duruşmadan iki gün önce, geçen 21 Kasım'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç.'yi tutukladı.Yağmur K.'nın kalp krizinden öldüğü, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla da kesinlik kazandı. Davanın geçen ay yapılan üçüncü duruşmasında ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan 3 çocuk babası servis şoförü sanık Tuncay Ç. tahliye edildi. Yeni rapor alınması için dosya, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderildi.

Bir de dava açtılar!

Kızlarının ölümüne neden olmakla suçladıkları Tuncay Ç.'nin serbest bırakılmasına büyük tepki gösteren Yağmur K.'nın ailesini şoke eden ikinci haber de yine savcılıktan geldi. Duruşma öncesinde kalp krizinden ölen Yağmur K.'nın babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F. hakkında, sanığın kızı T.A.'ya saldırdıkları iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ailenin önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim önüne çıkacağı belirtildi.