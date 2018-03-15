Kamu hizmeti ve özür dileme şartıyla uzlaştılar

Antalya'da bir kişi, marketten alışveriş yaptığı sırada taciz edildiği iddiasıyla kendisine hakaret edip sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan kadınla, "kamu hizmeti ve özür dileme" şartıyla uzlaştı.

Antalya'da bir markette alışveriş yapan M.İ.T, müşterilerden Erdal T'nin kendisini taciz ettiğini öne sürüp bu kişiye hakarette bulundu, fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde taciz olayının görülmemesi üzerine Erdal T, M.İ.T'ten şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı incelemenin ardından, M.İ.T. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla soruşturma dosyasını inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Aybek, konuyla ilgili bir uzlaştırmacı Abdullah Güneş'i görevlendirdi.

Güneş, şikayetçi Erdal T. ile görüşüp, uzlaşma şartı ve talebini aldı. Erdal T, kendisinin Antalya'da tanınan bir kişi olması ve rencide edildiği gerekçesiyle şüphelinin önce kendisinden özür dilemesini, daha sonra kamu yararına bir işte çalışmasını talep etti.

M.İ.T, müştekinin taleplerini kabul etti, verilen karar gereği Antalya Adliyesinde dört gün çalışıp Erdal T'den de özür diledi.

Talepleri yerine getiren M.İ.T, ceza almaktan kurtuldu.