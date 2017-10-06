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Kamyon minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, kamyonun minibüse çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Denizli- Muğla karayolu Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kale İlçesi yönünden gelen Mustafa Altun kullandığı 20 GJ 947 plakalı kamyon, karayolundaki kavşaktan karşıdaki Tavas Devlet Hastanesi'ne doğru geçmeye çalışan, 65 yaşındaki Osman Küdür yönetimindeki 20 HK 190 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savruldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Minibüs şoförü Osman Küdür, kaza yerinde öldü. Minibüsteki 2 yaralı ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışarak hayatını kaybeden Küdür'ün cesedini çıkardı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Küdür'ün cesedi Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Altun'u gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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