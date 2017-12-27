Kamyon seyir halindeyken yol çöktü
Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde bir kamyon seyir halindeyken yol çöktü. Yolda derin bir çukur açılırken, sağ tekerleği çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı.
- İHA
Nurdağı İlçesi, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde D-400 yoluna girmeye çalışan İsmail Ç. idaresindeki boş damperli kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura döştü.
Ön sağ tekerleği açılan derin çukura giren kamyonun neden olduğu gürültü çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşattı. Gürültüden korkan sürücü kendisini araçtan aşağıya atarken, patlama olduğunu zanneden vatandaşlar ise sesin geldiği yöne gittiklerinde gözlerine inanamadı.Olayda sürücü yaralanmazken, çukura giren kamyon ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Derin çukur iş makineleriyle kapatıldı.Öte yandan, çöken yolun Karayolları kontrolünde olduğu öğrenildi.
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