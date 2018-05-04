Kamyondan karayoluna dökülen hayvan dışkısı trafik kazalarına yol açtı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halinde olan bir kamyondan karayoluna döküldüğü öne sürülen hayvan dışkısı, peş peşe yaşanan trafik kazalarına yol açtı.
- İHA
Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 6. kilometresinde Gökçimen Mahallesinden geçen karayolu üzerinde yola dökülen hayvan dışkısı zemini kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda güzergahtan geçen bir hafif ticari araç şarampole devrilirken, bir otomobil de kayarak yoldan çıktıktan sonra ağaçların dallarına çarparak durabildi.
Şans eseri kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, yolda önlem alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanabildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı yol temizliği çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazaya karışan araçlar çekiciler tarafından çekilerek kurtarıldı. Jandarma ekipleri, yolda kazalara neden olduğu öne sürülen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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