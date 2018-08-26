Kamyonet koyun sürüsüne daldı: 35 hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi D-400 karayolunda seyir eden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, Yamaçoba köyü yakınlarında çıkan keçi ve koyun sürüsüne çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaklaşık 35 hayvan telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.