Kamyonet koyun sürüsüne daldı: 35 hayvan telef oldu
Gaziantep'te bir kamyonet yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada yaklaşık 35 hayvan telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi D-400 karayolunda seyir eden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, Yamaçoba köyü yakınlarında çıkan keçi ve koyun sürüsüne çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaklaşık 35 hayvan telef oldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.