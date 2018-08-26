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Kamyonetin çarptığı traktör ortadan ikiye bölündü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonetin önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Ergene’nin Vakıflar ile Ulaş Mahalleleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında Nasuh Mercan idaresindeki 59 ZA 511 plakalı kamyonetin Ali Nail idaresindeki 59 FZ 541 plakalı traktöre çarpması sonucu traktör takla atarak ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada Nasuh Mercan, Gülsüm Mercan ve traktör sürücüsü Ali Nail yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Jandarma ve bölge trafik ekipleri kazanın ardından karayolunda güvenlik önlemi alırken araçların kaldırılması için çalışma gerçekleştirdi. Meydana gelen kazanın ardından jandarma ve bölge trafik ekipleri soruşturma başlattı.

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