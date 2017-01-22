Bitlis'te kan davalı aileler barıştırıldı

İlçede geçen yıl Ulubay ve Almaz aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinden Şeyh Nurettin Mutlu'nun araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

İlçenin Nurtepe Mahallesi'ndeki Şeyh Nurettin Mutlu Medresesinde düzenlenen barış töreninde konuşan Mutlu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde insanların, merhamet, şefkat, hoşgörü ve barışın model olduğu İslam ahlakına çağrıldığını vurguladı.

Mutlu, "İslam insana her yönüyle değer vermiş ve insanı şerefli kılmıştır. İnsanın canı en kutsal varlıktır. İki aile arasında gerçekten istenilmeyen bir olay oldu ama bugün ise güzel bir barış oldu. Önemli olan bu barışın devamıdır. Barış inşallah hayırlara vesile olur. Onun için barışla başlamak, barışla işi bitirmek iyidir. İki aileyi, kırgınlığı, anlaşmazlığı çözmüş olmalarından dolayı içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Mutlu'nun konuşmasının ardından iki ailenin bireyleri edilen yeminin ardından Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek tokalaştı, bir birlerine sarılarak kan davasını sonlandırdı.

Barış törenine, kanaat önderlerinden Şeyh Abdulkerim Çevik ve Abdulhaluk Mutlu ile ilçe halkı katıldı.