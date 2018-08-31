Kanala düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Atakan Karatosun, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına geldi. Karatosun ile arkadaşları bir süre sonra serinlemek için kanalda ellerini ve yüzlerini yıkamaya başladılar. Bu sırada Karatosun, ayağı kayarak kanala düştü. Arkadaşlarından biri Karatosun'u tuttu ancak gücü yetmeyince bırakmak zorunda kaldı.

Karatosun bir süre sonra kanalda kayboldu. Çevreden olayı gören vatandaşlar da kanala atladı ancak çocuğu kurtaramadı. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler de dalgıç polislerden yardım istedi. Polis, önce olayı Karatosun'un arkadaşının annesine haber verdi. Olay yerine gelen kadın, gözyaşları içinde Karatosun'un annesi Melahat Karatosun'u arayarak "Çabuk buraya gelin, çocuklar benim yanımdan bir dakika ayrıldı senin çocuk kanala düşmüş" diyerek feryat etti.

Anne Karatosun, kısa sürede yakınlarıyla birlikte kanal kenarına geldi. Anne burada oğlunu göremeyince gözyaşlarına boğulup yere yığılarak "Atakan’ı neden buraya getirdiniz" diyerek bağırdı. Kanal kenarında çalışmaları izleyen anne, “Atakan çık gel” diyerek gözyaşı döktü. Anneyi akrabaları ve polis sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğun bulunması için aramalar devam ediyor. Çocuğun arkadaşları da kanal kenarında uzun süre gözyaşlarına boğuldu

"4 LİRAYA HAVUZ VAR"

Çocuğun kanalda kaybolduğu yerin hemen karşısında ise saati 4 liraya yüzme havuzu olduğu görüldü. Havuz yetkilisi Yeter Gültekin, havuzun saati 4 lira ancak paranın önemli olmadığını belirterek, "Gözümüzün önünde çok çocuk boğuldu. O yüzden çocuklar gelsin buraya 1 lira versin yine yüzmelerine izin veririz. Bunlar bizim mahallenin çocukları" diye konuştu.