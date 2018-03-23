Kandil ne zaman 2018 Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili ne zaman İşte Diyanet 2018 takvimi! Bugün kandil mi soruları sorgulanmaya başladı. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Yılın ilk kandili olan Regaip kandilinin idrak edilmeye başlanmasıyla 2018’in diğer kandil günleri de merak konusu oldu. Kandil simitlerinin yapıldığı, ibadetlerin arttığı, ellerin semaya yöneldiği kandil günlerini ve 3 ayların sonuncusu Ramazan’ın 2018 takvimini derledik. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

KANDİL NE DEMEKTİR?

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutulabilir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemldir. Regaip Kandili'nde Allah'ın bağışlayıcılığı pek çoktur.Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.Mü'minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir.Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.

REGAİB KANDİLİ ORUCU

Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe' nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!' der. Onlar da:

‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir' derler. Allâhü Te‘âlâ da:

‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim' buyurur” diye buyurdular.

“Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)

3 AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

Berat Kandili nedir?

Berat Kandili; Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi…

Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma…

Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir.

Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür.

Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

Mevlamız günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylesin…