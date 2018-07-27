Kanlı ay tutulması nedir? Merakla beklenen Kanlı ay tutulması 2018 bugün saat kaçta NASA'da canlı izlenecek? Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulmasının yeni fotoğrafları yayınlandı mı? Kanlı ay tutulması nasıl oluşur? Kanlı ay tutulması neden olur? 27 Temmuz Tam Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak? Türkiye'de tutulma saat kaçta başlayacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşecek olan Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Gezegenimizin tek uydusu Ay bugün Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaşacak. Dolunay ve Kanlı Ay'la birleşen ay tutulması, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilecek. 21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da (bugün) gerçekleşecek. Yaklaşık 4 saat sürecek tutulma, bu yüzyılda yaşayacağımız en uzun süren Ay Tutulması olarak tarihe geçecek. Ay'ın kızılımsı bir hale bürüneceği tutulma, burçlardaki dengeyi de değiştirecek. Türkiye saati ile 20.15 gibi başlayacak olan tutulma, 02.20'ye kadar devam edecek. Bu ender rastlanan gökyüzü hadisesini NASA sosyal medya üzerinden canlı yayınlıyor. Kanlı ay tutulmasını star.com.tr üzerinden canlı izleyin.



Dünya, bugün 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına tanıklık edecek.



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı.



Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.



Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.



Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek. Son yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Dünya, Ay ile Güneş'in arasına girecek. Atmosferdeki partiküller ise Ay'a en yakın noktaya çıkacak. Bu şekilde ay tutulmada kırmızı görülecek. Ayrıca Mars da Ay ile aynı hizada olacak.



KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? NEREDEN İZLENEBİLECEK?



Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erecek. Ancak bu doğa olayı, felaket söylentilerini de beraberinde getirdi.



NASA canlı yayını:



Türkiye'de tutulma saat kaçta başlayacak?

Türkiye'de kanlı ay tutulmasının ilk aşaması olan gölgeli tutulma 27 temmuz akşamı 20:10 civarında başlayacak ve 22:30'da tam kanlı ay tutulmasına geçilecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar devam edecek ve ardından yarı gölgeli ve gölgeli tutulma yaşanarak 02.30 civarında tutulma son bulacak.

Tutulmayı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda, ilk saatlerde Güneydoğu, ilerleyen saatlerde ise Doğu yönüne bakmanız yeterli olacak.

Ayrıca tutulma anında kızıl hale gelecek olan Ay'a kızıl gezegen Mars eşlik edecek. Son15 yılın dünyaya en yakın konumunda olacak olan Mars gezegeni tutulma boyunca Ay'ın sağ alt tarafında kızıl bir yıdız gibi görülecek.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgeler

KANLI AY TUTULMASIYLA İLGİLİ KORKUTAN İDDİA



Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.



KANLI AY NEDİR?



‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek. , 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınları Ay’ı kızılımsı bir renge boyamasından kaynaklanıyor.



En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu- kırmızı arası bir renk görüyor.



Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.



KANLI AY TUTULMASININ ÖZELLİĞİ



Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.



Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak; Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Kanada'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek.



Türkiye'den görülemeyecek olan bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek. Peki Kanlı Ay tutulması hakkında ortaya atılan komplo teorileri nelerdir? Komplo teorisyenleri ve Protestan Hristiyanlar, 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan Ay tutulmasından korkuyorlar. Çünkü bu onlar için insanlığın kıyametinin yaklaştığına ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret.



2018 OCAK AYINDA SÜPER AY MAVİ AY TUTULMASI YAŞANMIŞTI



Türkiye’den ve dünyadan ‘Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ fotoğrafları

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşecek olan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'sı geriye bu kareleri bıraktı. İşte Türkiye ve dünyadan çekilen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fotoğrafları...

Dün belki de bir daha göremeyeceğimiz oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti

Gezegenimizin tek uydusu Ay bugün Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaştı. Dolunay ve Kanlı Ay'la birleşen Ay tutulması, Türkiye dahik birçok ülkede gözlemlendi.

"Süper Kanlı Mavi Ay" olarak anılan bu gökyüzü olayı TSİ 18.34'ten itibaren Türkiye'den kısmen de olsa izlenedi.

Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bıraktı.

Tutulmanın en iyi izlendiği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu.

En son 31 Mart 1966’da gerçekleşen bu nadir tam ay tutulması, daha önce ayrı ayrı şahit olduğumuz Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı Ay olaylarının bir arada olması ile meydana geliyor. İnsanın ömründe belki de bir kere gözlemleyeceği Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ülkemizden de seyredilebilecek. Fakat ülkemizde Dünya’nın gölgesi Ay’ın neredeyse yarısını kaplayacak. Tam ay tutulması en iyi şekilde ABD’nin batı yakasından ve Güneydoğu Asya ülkerinde gözlemlenebilecek. Bu özel olayı NASA da canlı olarak yayınlayacak.

Mavi Ay nedir?

‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.

Süper Ay nedir?

Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. 'Süper' denmesinin sebebi Ay’ın Dünya’ya yakınlığından kaynaklanıyor.