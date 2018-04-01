Kanser haftası 2018 ne zaman Dünya Kanser Haftası yazıları sözleri şiirleri nelerdir

Kanser haftası 2018 önemi nedir? Dünya Kanser Haftası yazıları sözleri şiirleri nelerdir? Binlerce vatandaşın araştırdığı soruların yanıtları haberimizde yerini almaktadır. 1- 7 Nisan Kanser haftası olarak kutlanır. Bu kutlamalara özellikle kansere karşı alınacak önlemler ve bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık verilmektedir. Kanser Haftası yazıları, sözlerini haberimizde derledik. Günümüz verilerine baktığımız zaman kanser hastalığından yaşamını kaybeden 8.8 milyon kişiden 4.3 milyon kişinin en sıklıkla 30-69 yaş arasındaki kişilerden oluştuğu bildirilmektedir. İnsan yaşamının en önemli, üretken ve en verimli dönemi olarak bu dönemde önemli oranda yaşam kayıplarının önüne geçilmesinin ve önlenmesine yönelik kanserle mücadelede hastalıktan korunma, erken tanıma ve teşhis, kaliteli tedavi hizmetlerine zamanında erişime yönelik hizmetler önem kazanmaktadır. Yapılan Bilimsel çalışmalar, önümüzdeki yıllarda düşük-orta gelirli ülkelerde kanserden olan yaşam kayıplarının (%80), orta-yüksek gelirli ülkelere (%20) göre daha ciddi oranda artacağı bildirilmektedir. Kanser hastalığı, büyük oranda korunulabilmesi mümkün olan, hastalık erken teşhis edilebildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır.

Sağlık Müdürü Değirmencioğlu: Kanserle mücadelede en etkili yöntem farkındalık

İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, kanserin sadece bir sağlık sorunu olmadığını belirterek: “Kanser sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problemdir” dedi.

Kanser Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Değirmencioğlu şunları dedi: “Her yıl dünyada 12 milyon kişi kanser hastalığına yakalanmakta ve 7.6 milyon kişi de bu hastalıktan ölmektedir. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklı kanser mücadele stratejileri oluşturulmaktadır.

Kanser sadece bir sağlık sorunu değil, sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problemdir. Her yaşta ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönelik bilincinin arttırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Bu sayede kanserle savaşa yönelik ilginin ve farkındalığın canlı tutulması amaçlanmaktadır”

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI

Niğde’de Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yapıldığını hatırlatan Değirmencioğlu: “ Taramasını yaptığımız kanserlerden biri olan meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer almaktadır. Merkezimizde bunun için 40-69 yaş arasındaki kadınlara klinik meme muayenesi ve mamografi taramaları yapılmakta olup, 2 yılda bir yenilenmelidir.

Erken tanı ile büyük oranda tedavi edilebilen bir diğer kanser türü de rahim ağzı kanseridir. Rahim ağzı kanseri taraması için yapılan test,’pap-smear’ testidir.30-65 yaş arasındaki bütün kadınlarımız bu taramayı yaptırmalı ve HPV testi ile desteklenmelidir ve 5 yılda bir yenilenmelidir. Kalın bağırsak kanseri taramasında hedef nüfusumuz 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerdir. Kalın bağırsak kanseri, 2 yılda bir yapılan gaitada gizli kan (GGK) testi ile taranmaktadır. Merkezimizde tüm taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Erken teşhisin çok önemli olduğu kanser hastalığına karşı tüm halkımızı dikkatli olmaya ve kontrol için sağlık merkezlerimize davet ediyorum”

Kanserle ilgili sözler, Kanser ile ilgili sloganlar,kanser haftası sözleri

•Kanserden değil, geç kalmaktan kork.

• Erken teşhis hayat kurtarır.

• Kansersiz Yaşam Elinizde

• Kanserden Korunabilirsiniz

• Kansersiz Yaşama Doğru

• Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarabilir

• Meme Kanserinden Korunabilirsiniz

• Kendi Kendine Meme Muayenesi Hayatınızı Kurtarabilir

• Kendinize Bir “Şans Verin, Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapın

• 20 Yaş Üstü Bayanlar Her Ay Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapıyor musunuz?

• Bayanlar Sağlığınız Parmaklarınızın Ucunda, Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapınız

• Personeli ve Halk Elele, Kanser Sana Güle Güle

• Sağlıklı Beslenmek Kanseri Önler

• Sigara kanserin en büyük tetikleyicisidir.

• Kanser, çoğalan bir orduya benzer.

• Kanser, küçük şikayetlerle başlar.

KANSER NEDİR?

Kanser, hücrenin olağandışı bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hastalarda hücre, canlının zararına çoğalır. Organların işlevlerini yapmalarını engeller.

Halk sağlığı yönünden kanserin önemi; hastalığın öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur.

Kanserle savaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını bilmek ve anlatmak gerekir.

Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Gün geçtikçe, kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır.

Kanser konusunda hastaya yardımcı olmak, hastalıkla ilgili araştırmaları desteklemek, doktorların eğitimine yardımcı olmak için 1947 yılında Ankara'da Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu adı ile bir dernek kurulmuştur. 1956 yılında Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun önerisi ile Nisan ayının ilk haftası ülkemizde Kanser Savaş Haftası olarak kabul edilmiştir. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun çabaları ile yurdumuzda ilk kanser hastanesi, 1956 yılında Ankara'da açıldı.

Kanser hastalığının gerçek nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak çok alkol ve sigara içenlerde, boya işlerinde çalışanlarda, kimyasal maddelerle uğraşanlarda, güneş ve röntgen ışınları altında uzun süre kalanlarda hastalık daha çok görülmektedir.

KANSERİN ÖN BELİRTİLERİ

Vücudun herhangi bir yerinde nedeni bilinmeyen şişkinlikler, sertlikler, iyileşmeyen yaralar,

Vücudun çeşitli yerlerindeki benlerde ve siğillerde, renk ve büyüklük değişmeleri,

Durdurulamayan kanamalar,

Ses kısıklığı

Geçmeyen öksürük

Nedeni anlaşılamayan ateş ye zayıflama,

Büyük abdest alışkanlıklarındaki değişiklikler.

Bir hastalıktan korunmak için o hastalığın nedenlerinin bilinmesi önemlidir. Bugün kanserin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kansere karşı alınacak önlemlerde, yapılacak savaşta temel ilke; kanser etkenlerinden kaçınmak ve hastalığın erken tanımıdır.

Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Gün geçtikçe kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır.

Kanserle ilgili en küçük kuşkuya düşüldüğünde hemen doktora başvurmak gerektiğini unutmayalım. Unutmayalım; kanserin erken belirlenmesi, iyileşmesini çok kolaylaştırır.

Kanser hemen her organda görülmektedir. Ancak bazı organlarda daha çok dikkati çekmektedir.

Akciğer Kanseri: Ölüm oranı en fazla olan kanserdir. Sigara içenlerde daha sık görülür.

Sindirim Sistemi Kanseri: Mide ve Kalın bağırsak kanseri önemli organ kanserleridir.

Meme Kanseri: Elle tanımı yapılabildiğinden tedavi ve iyileşme oranı en çok olan kanser türüdür.

Kanserle Savaş Haftası İle İlgili Şiirler

ÇAĞIN KABUSU KANSER

Salıyor dertten derde

Çağın kâbusu kanser!...

Göze çekiyor perde

Çağın kâbusu kanser!...

Rüzgâr gibi savurur

Çağın kâbusu kanser!...

Ateş gibi kavurur

Çağın kâbusu kanser!...

Nice dağlar devirir

Çağın kâbusu kanser!...

Yarı yoldan çevirir

Çağın kâbusu kanser!...

Yürekte açar yara

Çağın kâbusu kanser!...

Beyazı eyler kara

Çağın kâbusu kanser!...

Teni küle döndürür

Çağın kâbusu kanser!...

Yuvaları söndürür

Çağın kâbusu kanser!...

Fırtınayı andırır

Çağın kâbusu kanser!...

Yürekleri yandırır

Çağın kâbusu kanser!...

Çaresizliğin adı…

Çağın kâbusu kanser!...

Çektirmektir muradı

Çağın kâbusu kanser!...

Sigarayla beslenir

Çağın kâbusu kanser!...

Kadehlerden seslenir

Çağın kâbusu kanser!...

Bedeni yer, bitirir

Çağın kâbusu kanser!...

Bir gün alır götürür

Çağın kâbusu kanser!...

M.Nihat Malkoç

ERKEN TEŞHİS

Kanserde erken tanı

Kurtarır bir insanı

Doktorlara giderek,

Tedavi olmak gerek

Önce tedbir almalı

Kanseri tanımalı

Doktora danışmalı

Beraber savaşmalı

Tıp artık çok ileri

Gelişti teknikleri

Ama sakın sen ondan

Yoksa olursun candan

Kanser bir baş belası

Korkma! Geldi sırası

Her derdin çaresi var

Onu da bulacaklar

Sakın içme sigara

Yoksa düşersin dara

Dikkat et hayatına

Küsme sonra bahtına

Kasım KAPLAN

KANSERLE SAVAŞ

Alkol ve sigaradan,

Çok mikroplar üredi.

Kirli ve pis havadan,

Başladı kanser derdi.

Kanser büyük bir afet,

Dünyada canlılara.

Buna el koydu devlet,

Anlattı insanlara.

Kanser illeti ile,

Savaşmalıyız bizde.

En fazla mikrop ise,

Sigara ve alkolde...

Kasım KAPLAN