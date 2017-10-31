Kapadokya’da sonbahar güzelliği
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da, her mevsim hayranlık uyandıran peribacaları, sonbaharda başka güzel görünüyor.
- İHA
Kapadokya'da sonbaharın sarı ve kırmızıya boyadığı ağaçlar peribacaları ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistler, renk cümbüşünün eşlik ettiği peribacaları manzaralarında fotoğraf çektirmeye doyamıyor. Sosyal medya ve çok sayıda platformdan paylaşılan fotoğraflar sayesinde, bölgede sonbahar ziyaretçi akını yaşanıyor.
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