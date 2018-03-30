Kapalıçarşı'da antika dükkanına yapılan baskında paha biçilemeyen el yazması hat secere bulundu

Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağı yönünde gelen ihbarla harekete geçen İEM Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Kapalıçarşı içerisinde bulunan antika dükkanı ve kaçakçıları takibe aldı. Uzaktan yapılan izleme ve takip çalışmalarının ardından savcılık izniyle operasyon kararı alan ekipler, kaçakçılara ait olduğu belirlenen Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenledi.

EN UZUN EL YAZMASI ESER

Eş zamanlı düzenlenen 2 baskında M.A, N.A, H.A. ve M.A. isimli şüphelileri gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise farklı dönemlere ait 3 parça tarihi eser ele geçirdi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, altın varaklarla Arapça olarak yazılan bir soy seceresi dikkat çekti. 8 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde olan eserin ülkemizde şu ana kadar ele geçirilen en uzun el yazması olduğu belirlendi.

4 HALİFE VE 12 İMAM'DA VAR

Müze yetkilileri ve konunun uzmanı kişilerce incelenen el yazması eserde, Hz.Adem'le başlayan peygamberler seceresinin Hz. Muhammed'le bittiği ve ilk peygamberlerin adlarının madalyon, Hz. Muhammed'in adının ise tura biçiminde işlendiği belirtildi. Yine madalyonlar içerisine yazılan 4 İslâm halifesinin isimlerinin yanı sıra, Hz. Fatıma ile 12 imam isimlerinin de bulunduğu, hançer yaprakları ve palmetrelerle süslenip, farklı yazı tipleriyle yazılmış Kuran-ı Kerim ayet ve surelerinin de bulunduğu eserin, Osmanlı Dönemi'ne ait en az 300 yıllık paha biçilmez bir örnek olduğu belirtiliyor.

UCU ALTIN OKUMA ÇUBUĞU

Operasyonda ele geçirilen 3 parça eserden birisi olan okuma çubuğunun da nadide bir tarihi eser olduğu öğrenildi. Osmanlı saray erkânından birilerine ait olabileceği ifade edilen, gövdesi abanoz ağacından yapılan, 35 santimetrelik gümüş kaplama dini metin okuma çubuğu, üzerindeki ahşap oymalarla dikkat çekiyor. Yeşim taşları ile süslü olan eserin uç kısmının ise altından yapıldığı belirtildi.

“TİPİTAKA” PASAJLARI

Ele geçirilen son eserin ise Hint dini Budizm’in kutsal kitabı “Tipitaka” ya ait olduğu ileri sürülen metinlerinden oluşan 70 sayfalık bir eserin olduğu öğrenildi. En az 300 yıllık olduğu belirtilen ve tarihin en eski Hint dillerinden Sanskrikçe diliyle, ahşap muhafaza arasında parşömen ve deriye el yazısıyla yazıldığı belirlenen eserin bir Budist manastırından çalınmış olabileceği üzerinde duruluyor.

AVRUPA'DAKİ MÜZAYEDELE GÖNDERİLECEKTİ

Gözaltı alınıp götürüldükleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerin, tarihi eserleri Avrupa'da müzayedelerde satmayı planladıkları tespit edilirken, nereden ve nasıl temin ettikleri yönündeki polis çalışması ise devam ediyor.

(Milliyet)