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Kapana yakalanan ayı kurtarıldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, uyuşturucu iğne ile uyutulduktan sonra kurtarıldı.

  • DHA
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Akçakoca Altunçay köyünde ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşlar, o noktaya doğru ilerledi. Vatandaşlar, gittikleri bölgede, fındık ağaçlarını yaban hayvanlarından korumak için hazırlanan kapana yakalanmış ayıyı görüp, durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup, kapandan kurtardı.
 
Ayı, köylüler ve ekipler tarafından ormanlık alanın içindeki düzlük bir bölgeye taşındı. Kapandan kurtarılan ayının yarası da tedavi edildi. Ayının kemik yapısı ve vücut ölçülerini alan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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