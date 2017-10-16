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Kar, Ardahan'ı beyaza bürüdü

Ardahan'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

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Kentte bir haftadır etkili olan yağmurlu hava, yerini bugün kar yağışına bıraktı. Kentte öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.
 

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