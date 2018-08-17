Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Araçtan fırlayarak ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Bursa'da, araçtan fırlayarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Büşra Yağız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Yeniceköy Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. 
 
Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan Yağız tarlalık alana uçtu. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız Bursa'ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA