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Karabük'te kar manzarası drone ile görüntülendi

Karabük Eflani'de etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, drone kamerayla görüntülendi.

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Karabük'ün Eflani ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, dronekamerayla görüntülendi.

İlçe merkezi ve çevresi kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, Ortakçı ve Bostancılar göletlerinin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzaralar, belediye ekiplerince drone ile kaydedildi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin yaz aylarında doğasevenlerin uğrak yeri olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Özellikle Ortakçı ve Bostancılar göletlerimiz dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Kış aylarında da kar yağışıyla ilçemiz eşsiz bir manzaraya sahip oluyor. Havadan çekilen görüntülerde de bu eşsiz güzelliği açık şekilde görüyoruz." diye konuştu.

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