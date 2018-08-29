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Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden uçtu: 1 ölü

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü. Sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görüldü. 

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