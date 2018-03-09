Karabük'te sevgilisi tarafından terk edilince 30 aracın lastiklerini kesti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 49. ve 56. caddelerde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen bazı araç sahipleri araçlarının 4 lastiğinin birden kesildiğini fark etti. Yaşanan olay sonrası araç sahipleri polise ihbarda bulunurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada, 30 aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini belirledi. Büyük çoğunluğunda 4 lastiklerin birden kesildiğini bazılarında ise 2 lastik olmak üzere 100 civarında lastiğin kesildiğini tespit eden polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, lastikleri kesen kişinin Emin T. (24) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan şahıs, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve sevgilisinden ayrıldığından hırsla üzerindeki çakı ile lastikleri kestiğini itiraf etti.